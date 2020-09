Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: VW Polo im Visier von Kriminellen

Täter haben es auf Auspuffanlage abgesehen

Darmstadt (ots)

Am Montag (31.8.) erstatteten zwei Autobesitzer unabhängig voneinander eine Anzeige bei der Polizei, nachdem sie den Diebstahl ihrer Auspuffanlagen bemerkt hatten. Bei den ins Visier geratenen Autos handelt es sich um zwei Modelle vom Hersteller VW Polo. Während ein Fahrzeug in der Felsingstraße abgestellt war, parkte das Zweite in der Pommernstraße. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Ermittlungen bis Mittwoch (26.8.) zurückreichen. In beiden Fällen hatten es die Kriminellen auf die Auspuffanlage inklusive des Katalysators abgesehen. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt. Um an ihre Beute zu gelangen, dürften die Täter die Autos hochgebockt haben. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell