Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Jugendverkehrsschule von ungebetenen Besuchern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in der Ludwigshöhstraße haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Zeit zwischen Samstag (29.8.) und Montag (31.8.) getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten die ungebetenen Besucher über den Zaun des Geländes und entwendeten dort ein kleines Straßenschild. Weitere Schilder wurden zudem verbogen und auch die Schulungshütte im Bereich der Rollläden beschädigt. Wegen Sachbeschädigung hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ein Verfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/&9690 entgegengenommen.

