Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Brand auf Wiese

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim-Bauschheim (ots)

Nach einem Brand auf einer Wiese in der Nähe des Bauschheimer Wegs am Samstagmittag (29.8.), gegen 15.20 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte dort eine Wiese von circa 80 Quadratmetern. Schnell konnten die Flammen durch die Feuerwehr aus Rüsselsheim gelöscht werden. Ersten Hinweise zufolge, sollen sich dort Jugendliche aufgehalten und mit Böllern hantiert haben. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizeistation in Rüsselsheim nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell