POL-DA: Rüsselsheim: Jugendliche am Werk?

Nach Brand eines Pflanzenbeets Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nachdem ein Beet am Freitagabend (28.8.) auf dem Gelände eines Krankenhauses in der August-Bebel-Straße brannte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten gegen 21.40 Uhr mehrere in dem Beet befindliche Pflanzen, weshalb die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen wurden. In den letzten Wochen kam es auf dem Gelände zu ähnlich gelagerten Sachverhalten, bei denen es zu kleineren Bränden, überwiegend an Mülltonnen, kam. Die Feuerwehr aus Rüsselsheim konnte die kokelnden Pflanzen schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeistreifen mehrere Jugendliche in der Nähe des Tatorts antreffen und kontrollieren. Ob sie im Zusammenhang mit diesem oder anderen Bränden stehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund sucht das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Kriminalbeamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

