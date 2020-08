Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König/Zell: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Bad König (ots)

Am Montagmorgen (31.08.) ereignete sich um 07.43 Uhr ein Auffahrunfall in Höhe der Zeller Kreuzung, auf der Bundesstraße 45 in Bad König / Zell. Ein 20-jähriger Offenbacher, welcher auf der B 45 aus Bad König in Richtung Michelstadt unterwegs war, sah das Bremsen eines vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät und fuhr diesem auf. Die Insassen in dem Auto, darunter die 22-jährige Fahrerin aus Breuberg und ihr 42-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 20-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Für die Bergung der Verletzten waren drei Rettungswagen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Bad König sowie das Ordnungsamt Bad König unterstützte mit verkehrsleitenden Maßnahmen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die Straßenmeisterei wurden die auslaufenden Betriebsstoffe gebunden und Hinweisschilder aufgestellt. Nach 2h war die Fahrbahn wieder geräumt.

