Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Von Bewohnerin entdeckt und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Samstagmittag (29.8.), gegen 13.40 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus in der Rüsselsheimer Straße, wo er von der Bewohnerin entdeckt wurde und im Anschluss flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte vermutlich über die Garage in die Wohnräume des Mehrfamilienhauses. Von dort aus begab er sich ins Schlafzimmer, wo er von der Bewohnerin entdeckt wurde. Umgehend suchte er das Weite und flüchtete in Richtung Sudetenstraße. Dort soll der Mann in ein Taxi gestiegen sein. Ob der Unbekannte etwas entwendete, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Flüchtige wird auf 30-40 Jahre alt geschätzt und soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wurde als nordafrikanisch beschrieben. Neben einem grauen Kapuzenpullover trug er eine graue Jogginghose. Außerdem soll er einen Verband an der rechten Hand gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten geben? Alle Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

