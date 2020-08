Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (30.-31.8.) sind noch unbekannte Täter in eine Bäckerei am Marktplatz eingebrochen und haben die Tageseinnahmen entwendet. Gewaltsam hatten sich die Täter über die Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

