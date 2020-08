Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Bei Einbruch mehrere Zigarettenstangen erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Stockstadt (ots)

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Gerhart-Hauptmann-Straße, erbeuteten Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (30.8.) mehrere Zigarettenstangen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten gegen 4.30 Uhr mit Gewalteinwirkung in den Markt und hatten es dort auf Zigaretten abgesehen. Davon erbeuteten sie mehrere Stangen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie die Kriminellen ihre Beute abtransportierten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell