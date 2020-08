Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

Auslösender Alarm schlägt Täter in die Flucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (30.8.), gegen 20.50 Uhr, haben noch unbekannte Täter versucht, gewaltsam in den Verkaufsraum eines Antiquitätengeschäfts in der Schulstraße zu gelangen. Weil hierbei der Alarm auslöste, schlug das kriminelle Vorhaben glücklicherweise fehl und das laute Signal die Täter in die Flucht. Bei dem Versuch das Fenster aufzuhebeln verursachten die Unbekannten jedoch einen Schaden, der bislang auf rund 5000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell