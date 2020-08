Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger masturbiert in Straßenbahn

Exhibitionist auf frischer Tat ertappt

Darmstadt (ots)

Weil sich ein 25 Jahre alter Mann aus Bad Urbach am Sonntagabend (30.8.) in einer Straßenbahn in die Hose griff und vor weiteren Fahrgästen masturbierte, wurde gegen ihn Anzeige erstattet. Kurz vor 21 Uhr hatte der Beschuldigte in der Heidelberger Straße aufgrund seines unsittlichen Verhaltens die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Bahn geweckt. Darunter auch ein Polizeibeamter, der sich auf dem Weg nach Hause befand. Auf frischer Tat ertappt, nahm der Beamte den 25-Jährigen an der Haltestelle "Essunger Straße" bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife fest. Jetzt wird sich der Beschuldigte strafrechtlich verantworten müssen.

