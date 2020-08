Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Sonnntagmorgen (30.08.) um 3:49 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Mehrfamilienhaus in der Ponsstraße im Stadtteil Walldorf. Dieser war mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrzeugfront gegen die betroffene Hauswand gestoßen. Der dabei entstandene Sachschaden an dem Wohnhaus wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen dunklen Pkw handeln, an dem möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen angebracht war. Zudem entstand an dem flüchtigen Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden im rechten Frontbereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

