Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Suche nach Zeugen nach Verkehrsunfallflucht eines krankentransportähnlichen Fahrzeuges

Griesheim (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, gegen 10:45 Uhr ereignete sich in Griesheim, Oberndorfer Straße Höhe Hausnummer 63 ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem krankentransportähnlichen Fahrzeug (ähnlich Krankenwagen) in Griesheim, die Oberndofer Straße in Richtung Stadtmitte Griesheim, der Geschädigte kam ihm mit seinem PKW entgegen. In einer Engstelle kam es zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Während der Geschädigte kurz darauf anhielt, setzte sein Unfallgegner die Fahrt unbeirrt fort. Es entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten.

Erste Ermittlungen bei der Rettungsleitstelle verliefen ergebnislos.

Zeugen werden gebten sich mit der Polizeistation Griesheim, Tel. 06155-83850, SBin Meyer, POKin in Verbindung zu setzen.

