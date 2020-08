Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Verdächtiger Mann flüchtet nach Einbruchsalarm

Viernheim (ots)

Ein 20 bis 25 Jahre alter Mann hat sich am Freitag (28.8.) in der Wiesenstraße verdächtig verhalten, nachdem der Einbruchsalarm in einem Lebensmittelgeschäft ausgelöst war. Aus dem Geschäft ist nach erster Durchsicht nichts entwendet worden. Der Alarm löste gegen 1.30 Uhr aus, nachdem ein Loch in einer Fensterscheibe geschlagen wurde. Der verdächtige Mann, der ein weißes T-Shirt trug und eine schwarze Umhängetasche bei sich hatte, stand gegen 1.50 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bevor er in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geflüchtet ist.

Wer den Mann oder andere Personen zur Tatzeit an dem Geschäft bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lampertheim. Telefon: 06206 / 94400.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell