Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Ober-Sensbach: Fjord-Pferd nach Schnittverletzungen eingeschläfert

Oberzent (ots)

Nachdem ein Fjord-Pferd am letzten Samstag (22.8.) auf einer Weide in der Sensbacher Straße in Ober-Sensbach erhebliche Schnittverletzungen am rechten Hinterbein aufwies, wurde das Tier in einer Fachklinik behandelt. Die Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass das Pferd eingeschläfert werden musste.

Die Pferdebesitzerin hat jetzt wegen Tierquälerei Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach ersten Einschätzungen wird ein Unfallgeschehen ausgeschlossen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die schweren Verletzungen durch Menschenhand zugefügt worden sind. Um den Sachverhalt klären zu können, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen.

Wer am Samstag oder an zurückliegenden Tagen verdächtige Personen im Bereich der Weide bemerkt hat, wird dringende gebeten, sich mit der Polizei (DEG) in Höchst in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

