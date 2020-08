Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Schwimmbadkiosk im Visier/Einbrecher lassen es sich schmecken

Groß-Gerau (ots)

Drei Einbrecher gelangten am Donnerstagabend (27.08.), gegen 22.00 Uhr, über den Zaun auf das Gelände des Freibads in der Theodor-Heuss-Straße.

Anschließend drückten sie den Rolladen des Kiosks nach oben und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher nahmen die Friteuse in Betrieb und ließen es sich bei Pommes, Rindswurst, Bier und Energydrinks gut gehen.

Ein Angestellter des Bades bemerkte den Einbruch und hielt einen der Eindringlinge, einen 14-jährigen Jugendlichen, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seinen zwei Begleitern gelang zunächst die Flucht. Die Ermittlungen zur Identität der Flüchtigen dauern an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Münzgeld aus dem Kiosk gestohlen. Den 14-Jährigen und seine noch unbekannten Begleiter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

