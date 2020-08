Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 kam es gegen 13:40 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Gärtnerei Löwer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin mit Einkaufswagen und einem geparkten PKW. Die Fußgängerin belud ihren PKW und ließ hierbei den Einkaufswagen außer Acht. In der Folge rollte der Einkaufswagen quer über den Kundenparkplatz in ein geparktes, weißes VW Golf Cabriolet. Es entstand Sachschaden am PKW im Bereich des Kofferraumdeckels. Die Unfallverursacherin nahm den Schaden offensichtlich in Augenschein und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und der Verursacherin machen können. Insbesondere wird die Begleiterin gesucht, die mit der mutmaßlichen Unfallverursacherin zusammen einkaufen war bzw. den Gartenmarkt mit ihr verließ. Die Unfallverursacherin wird auf ca. 60 - 70 Jahre geschätzt und trug ein gelb-braun-gestreiftes Oberteil. Unterwegs war diesem mit einem hellen PKW. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.Nr.: 06154-63300 zu melden. Berichterstatter: Geißler, POK

