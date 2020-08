Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt - In der Zeit von Montag, den 24.08.2020 bis Mittwoch, den 26.08.2020 kam es in der Friedrichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes parkte im angegebenen Zeitraum am Fahrbahnrand und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Auto an der Heckstoßstange beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1500 EUR geschätzt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Verursacher geben können. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151/969 3710.

