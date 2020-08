Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: +++ Nachtragsmeldung +++ 35-Jähriger beleidigt Passanten auf rassistische Art und Weise

Staatsschutz ermittelt

Darmstadt (ots)

Nach der Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und weiteren Beteiligten am Dienstagnachmittag (26.8.) in der Nähe des Luisenplatzes (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun dringend, auch alle weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, die bei Eintreffen der Polizei den Tatort bereits verlassen hatten.

Sie und Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen (ZK10) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4690300

