Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Arbeiter von Gerüst gestürzt und verletzt

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (27.08.) ereignete sich "In den Brückengärten" ein Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 56 Jahre alter Bauarbeiter hierbei von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt.

Gegen 8.50 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Der verletzte 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte zuvor ein Teil des Baugerüstes im oberen Bereich aus bislang unbekannter Ursache ein.

Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Zur weiteren Klärung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auch das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert.

