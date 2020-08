Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Diebstahl von Zigarettenautomat scheitert/Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Mörfelden (ots)

Mit einem am Auto befestigten Seil, versuchten Kriminelle am Dienstagabend (26.08.), gegen 23.15 Uhr, in der Cranachstraße einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Der Versuch misslang, es wurden lediglich zwei Pfeiler verbogen, an denen der Automat angebracht war.

Ein aufmerksamer Zeuge machte Fotos vom flüchtenden Fahrzeug und im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen stoppten die Ordnungshüter später auf der Bundesstraße 486 einen mit drei Männern im Alter von 18 bis 23 Jahren besetzten Audi. Im Kofferraum des Wagens konnte ein Seil aufgefunden werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen, das Fahrzeug von der Polizei sichergestellt.

Die drei Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell