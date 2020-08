Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Jogger von Hund gebissen/Polizei sucht Hundebesitzer

Groß-Gerau (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend (26.08.), gegen 19.00 Uhr, beim Joggen in der Fasanerie von einem an einer sehr langen Leine geführten Hund in den Oberschenkel gebissen. Der Jogger stufte die Verletzung zunächst als gar nicht so gravierend ein und lief einfach weiter, musste aber anschließend doch im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Vorfall, den der Hundebesitzer möglicherweise gar nicht richtig mitbekam, ereignete sich auf einem schmalen Weg am Ausgang zur Jean-Bareth-Straße. Bei dem Hund handelte es sich eventuell um einen Rottweiler. Der Hundebesitzer ist 50 bis 60 Jahre alt, hat graue, kurze Haare und einen leichten Bauchansatz.

Der Hundebesitzer oder Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell