Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Unsichere Fahrweise

46-Jähriger unter Drogeneinfluss

Höchst (ots)

Dass ein 46-Jähriger sich unsicher im Straßenverkehr bewegte, war vermutlich eine Folge eines zuvor gerauchten Joints in Kombination mit Medikamteneinnahme. Nach dem durchgeführten positiven Urintest, musste der Fahrer aus Höchst seinen VW Lupo abstellen und die Autoschlüssel bei der Polizei hinterlegen.

Einer Polizeistreife fiel die langsame Fahrweise des 46-Jährigen am Dienstagmittag (25.8.) in der Erbacher Straße auf. Der Konsum der Droge Marihuana wurde eingeräumt. In der Wohnung des Mannes wurden auch zwei Tüten Marihuana mit über zehn Gramm beschlagnahmt. Gegen den 46-Jährigen ist Anzeige erstattet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell