Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen

Lenkrad und Navi entwendet

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (23.8.) und Dienstag (25.8.) hatten es unbekannte Täter auf einen BMW, der in der Büdinger Straße parkte, abgesehen. Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Die Kriminellen hatten eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und sich somit gewaltsam Zugang zu dem Wagen verschafft. Dort bauten sie das Lenkrad sowie das Navigationsgerät aus und flüchteten. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 2600 Euro betragen. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

