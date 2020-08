Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020 befuhr eine 56-jährige Gernsheimerin mit ihrem Fahrrad die Magdalenenstraße in Gernsheim. In Höhe der Hausnummer 3, an dem dortigen Imbiss, bremste ein vorrausfahrender Pkw unmittelbar ab, um anschließend den Rückwärtsgang einzulegen. Auf Grund dieses Fahrmanövers des Pkw-Fahrers, musste die Fahrradfahrerin ebenfalls abrupt abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei erlitt sie einen Bruch des Fußes. Umherstehende Passanten bemerkte den Unfall und kamen als Ersthelfer zum Unfallort. Von den Ersthelfern/Zeugen konnten jedoch keine Personalien festgehalten werden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Gernsheim zu melden.

