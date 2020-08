Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist in der Pallaswiesenstraße

Polizei nimmt 48-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben am Dienstagmittag (25.8.) nach ihrer Alarmierung und einer daraufhin umgehend eingeleiteten Fahndung, einen 48 Jahre alten Mann aus Darmstadt, im Nahbereich der Pallaswiesenstraße festgenommen. Zeugen hatten zuvor, gegen 12 Uhr, die Beamten verständigt, nachdem sich der Beschuldigte dort auf einem Gehweg entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Er wird sich nun zukünftig in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

