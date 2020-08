Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Reifensätze abmontiert und entwendet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf zwei komplette Reifensätze hatten es Diebe in der Zeit zwischen Freitag (21.8.), 15 Uhr und Montagmorgen (24.8.), 13 Uhr, abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen hatten die Täter, die beiden blauen Autos vom Hersteller Kia hochgebockt und die Räder abmontiert. Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Otto-Röhm-Straße. Möglicherweise konnten die Unbekannten bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9693810).

