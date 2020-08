Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Einbruch in Tankstelle mit Zielrichtung Zigaretten

Mörfelden-Walldorf, Mörfelden, Rüsselsheimer Straße (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (26.08.2020) kurz vor 04:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner Scheibenklirren und eine laufende Alarmanlage von der dortigen Tankstelle. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife waren die Täter geflüchtet. Es soll sich nach ersten Erkenntnissen um drei Personen, alle mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet, gehandelt haben. Sie haben eine Scheibe der Tankstelle eingeworfen und Zigaretten in noch unbekannter Menge entwendet. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zu einer Ergreifung. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter 06105/4006-0 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell