Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Haftbefehl gesucht

30-Jähriger auf dem Marktplatz festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am Dienstag (25.8.) von Zivilfahndern in der Innenstadt aufgespürt und festgenommen. Der 30-Jährige wurde wegen eines Sexualdelikts, für das noch eine Haftstrafe von über zwei Jahren offen war, von der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Der Zugriff der Fahnder erfolgte um kurz vor 15 Uhr auf dem Darmstädter Markplatz. Für die Verbüßung der Haftstrafe ist der Festgenommene direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell