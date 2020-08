Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal

Nieder-Ramstadt: Sporthalle von Schule mit Graffiti beschmiert

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal (ots)

Einen Schaden von mindestens 500 Euro haben noch unbekannte Vandalen in den zurückliegenden Tagen verursacht. Die Kriminellen besprühten die Sporthalle einer Grundschule "Am Steinbruch" an mehreren Stellen mit Farbe und flüchteten. Ihr Spuren wurden am Dienstagmorgen (25.8.) entdeckt und damit verbunden eine Anzeige erstattet. Die Polizei in Ober- Ramstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

