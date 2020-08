Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt A67/Weiterstadt A5: Geklaute Handys und ein nicht zugelassenes Auto

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn

Pfungstadt/ Weiterstadt (ots)

Zivilfahnder haben bei Verkehrskontrollen am Montag (24.8.) zwei geklaute Handys aufgefunden und ein Auto gestoppt, dass nicht für den Straßenverkehr zugelassen und versichert war.

An der Rastanlage Pfungstadt-Ost, Autobahn 67, kontrollierten die Polizisten gegen 17.15 Uhr einen VW Golf aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Bei der Überprüfung der Handys des 38 Jahre alten Beifahrers und der gleichaltrigen Mitfahrerin stellte sich heraus, dass die Geräte aus Einbruchsdiebstählen stammen. Ob das Duo mit den Einbrüchen im Zusammenhang steht, wird die zuständige Dienststelle im Südharz noch überprüfen müssen. Wegen des Verdachts der Hehlerei erstatteten die südhessischen Beamten Anzeige gegen das Duo. Die Handys wurden für die Strafverfahren sichergestellt.

Zum späteren Zeitpunkt, gegen 20 Uhr, fiel den Fahndern auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt ein Jaguar S-Type mit entstempelten Kennzeichen auf. An dem Parkplatz Täubcheshöhle in der Gemarkung Weiterstadt wurde das Auto schließlich gestoppt und der 64 Jahre alte Fahrer, wie auch sein 23-jähriger Beifahrer kontrolliert. Neben dem, dass das Kennzeichen nicht zugelassen war, gehörte es auch gar nicht zu dem Jaguar. Wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde Anzeige erstattet. Zudem wurde für die Sicherung des bevorstehenden Strafverfahren 500 Euro Sicherheitsleistung von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erhoben. Das Auto, welches kurz vorher in Heddesheim gekauft worden sein soll, blieb auf dem Parkplatz zurück. Kennzeichen, Papiere und Schlüssel wurden erst einmal von der Polizei bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse behördliche einbehalten.

