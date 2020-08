Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher in Grundschule

Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.-25.8.) haben Einbrecher in der Grundschule in der Birkenstraße gezielt nach Geld gesucht. Hierfür wurden das Sekretariat sowie das Büro der Schulleiterin durchsucht. Um in das Schulgebäude am Rande des Wohngebiets Nordweststadt eindringen zu können, haben die Kriminellen ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr entdeckt. Aus den geplünderten Kassen fehlen mehrere Hundert Euro.

Wer Personen in der Nacht auf dem Schulgelände beobachtet hat und/ oder Hinweise geben kann, wendet sich unter der 06204 / 93770 an die Polizei in Viernheim.

