Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Blauer Ford beschädigt

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Als die Halterin am Montag (24.8.) zu ihrem Ford, der in der Astheimer Straße abgestellt war, zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck des Wagens fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand prallte der Verursacher vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (23.8.) und Montagmorgen (24.8.) mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des blauen Fords. Im Anschluss flüchtete der oder die Unbekannte. Der Unfallwagen könnte ersten Ermittlungen zufolge Hellblau sein. Am Ford entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich der der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell