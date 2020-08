Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ford Fiesta aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt (ots)

Ein roter Ford Fiesta, abgestellt in einer Tiefgarage in der Poststraße, geriet am Montagabend (24.8.) in das Visier eines Kriminellen. Zeugen hatten die Polizei gegen 19 Uhr informiert, nachdem sie auf den Verdächtigen im Bereich des Parkplatzes trafen. Der Unbekannte ergriff beim Erblicken der Zeugen sofort die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Zurück blieb das beschädigte Auto, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum nach Werteggenständen durchwühlt worden war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Flüchtende wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt und eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer kurzen blauen Sporthose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

