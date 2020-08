Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Montag den 24.08.2020 war es gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sudetensraße in Viernheim gekommen. Als ein 10-jähriger Junge sein Fahrrad über den dortigen Fußgängerüberweg schieben wollte, kam ein dunkelblauer Pkw gefahren und stieß gegen das Fahrrad des Jungen. Der Junge kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt beschleunigt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.-Nr. 06206 / 94400

