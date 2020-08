Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (19.08.) gegen 21 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen MAZDA CX 5, der in der Bismarckstraße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB: Wendel, POK'in



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell