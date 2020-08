Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Geld und Spirituosen aus Shisha-Bar erbeutet

Höchst (ots)

Bargeld und Spirituosen im Wert von etwa 1000 Euro konnte ein Dieb am Sonntagmorgen (23.8.) aus einer Shisha-Bar erbeuten. Wie der Täter in die Bar in der Bachgasse eindringen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen, ist noch unklar. Nachdem die Spirituosen und das Geld zusammengerafft waren, flüchtete er, möglicherweise über die Notausgangstür.

Nach ersten Erkenntnissen steht ein athletischer Mann in Verdacht, der zwischen 21 und 30 Jahre alt ist. Der Gesuchte trug einen schwarzen Pullover, kurze blaue Jeanshosen sowie schwarze Nike-Schuhe. Die Ermittlungen zu ihm dauern an.

Wer Hinweise auf die gesuchte Person geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 9530 an das Kommissariat 21/ 22 in Erbach.

