POL-DA: Lützelbach/ Lützel-Wiebelsbach: Gelbe Lackanhaftung an schwarzen Dodge

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lützelbach (ots)

Gegen die Stoßstange eines schwarzen Dodge Grand Caravan ist am Freitag (21.8.), zwischen 5.45 Uhr und 12.30 Uhr ein Fahrzeug mit gelber Lackierung gestoßen und weitergefahren. Die Polizei in Höchst sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Schaden an dem Dodge ist mindestens 1000 Euro hoch. Der Unfall ereignete sich in der Haingründer Straße in Lützel-Wiebelsbach.

Hinweise werden auch unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegengenommen.

