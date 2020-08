Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent "Krähberg" L3108: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Krad-Fahrer

Oberzent (ots)

Am Freitag (21.08.) gegen 17:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis die "Krähbergstrecke" L3108 von Hetzbach kommend in Fahrtrichtung Schöllenbach. Ersten Ermittlungen zufolge verlor er in einer leichten S-Kurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine. Infolgedessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im Grünstreifen zu Fall kam und die Böschung samt Motorrad herunterstürzte. Der Kradfahrer selbst wurde beim dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Notaufnahme des GZO Erbach verbracht. Der Sachschaden an seinem Krad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Während der Erstversorgung des verunfallten Kradfahrers sowie der Bergung seines Zweirades war die L3108 vorrübergehend gesperrt.

