Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim/Spreng: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Reichelsheim (ots)

Am Freitag (21.08.) gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Eine 68-jährige Darmstädterin befuhr mit ihrem Auto die K 211 in Richtung Reichelsheim. Auf Höhe der Kreuzung "Am Morsberg", beabsichtigte die Darmstädterin nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie, die von links, auf der B 47 fahrende 23-jährige Frau aus Michelstadt. Es kommt zu einer Kollision, in dessen Folge sich die 68-Jährige leicht verletzt. Die Darmstädterin wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen nach, auf 5.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme entstanden, durch die einseitige Sperrung der Fahrbahn, leichte Verzögerungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

$user.getFirstName(Siemoleit, PK-in) $user.getName(Blümlein, PHK-in)

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell