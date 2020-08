Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Klappacher Straße die hilfreiche Augenzeugin

Darmstadt (ots)

Mit ihren Beobachtungen hat am Mittwoch (19.8.) eine Passantin dazu beigetragen, dass ein Unfall in der Klappacher Straße, Nähe Wolfskehl'scher Park geklärt werden konnte. Die Frau hat gesehen, wie ein Müllwagen beim Rangieren gegen ein parkendes Auto stieß und wegfuhr. An dem schwarzen VW Passat entstand ein nicht unerheblicher Schaden im Frontbereich.

Die Beobachtungen teilte die Brillenträgerin den Mitarbeitern des nahegelegenen Friseurgeschäfts mit. Die etwa 55-jährige Zeugin mit schulterlangem Haar wird dringend gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06151 / 969-3710 zu erreichen.

