Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschwindigkeiten auf Autobahn kontrolliert

Fahrverbot für einen 40-jährigen Porschefahrer

Viernheim (ots)

Auf ein Fahrverbot muss sich ein Verkehrsteilnehmer einstellen, der am Donnerstag (20.8.) von Zivilfahndern auf der Autobahn bei Viernheim ertappt wurde. Um kurz nach 13 Uhr stoppten die Beamten den Mann aus Viernheim mit seinem Porsche auf der Bundesautobahn 659 bei Viernheim. Bei erlaubten 100 km/h hatte der 40-Jährige auf dem Streckenabschnitt 144 km/h auf dem Tacho. Er muss mit einem Monat ohne Führerschein rechnen.

Am selben Tag gingen den Polizisten noch zwei 49 und 24 Jahre alte Autofahrer ins Netz. Die Männer aus Viernheim und Passau waren auf derselben Autobahn ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 32 und 33 km/h. Auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell