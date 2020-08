Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in Kleingartenanlage

Darmstadt (ots)

Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwoch (19.8.) und Donnerstag (20.8.) ihr Unwesen auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Schnampelweg getrieben. Dort brachen die Täter in zwei Parzellen ein und entwendeten Elektrogeräte. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell