Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach/ Bettenbach: Vier Autos in einer Straße beschädigt

Polizei sieht Parallelen zu Taten in Birkenau-Reisen

Mörlenbach (ots)

Die Sachbeschädigungen an Autos, die Anfang August an 20 Fahrzeugen in Birkenau-Reisen festgestellt worden sind (wir hatten berichtet), hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen wohl in der Gemeinde Bettenbach fortgesetzt. Vier Autos sind auf ähnliche Art und Weise am Lack beschädigt worden, wie in Reisen. Der Gesamtschaden im aktuellen Fall ist mindestens 3500 Euro hoch.

Die beschädigten Autos, unterschiedlicher Hersteller, parkten zwischen Mittwoch (19.8.), 18 Uhr bis Donnerstagmorgen (20.8.) in Bettenbach in der gleichnamigen Straße.

Die Polizei (DEG) in Heppenheim sucht auch hier Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. In Reisen waren damals Jugendliche aufgefallen. Unter der Rufnummer 06252 / 7060 werden Hinweise entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4673197

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell