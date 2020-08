Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickbetrüger im Burger Restaurant

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Offenbar arbeitsteilig sind am Donnerstagnachmittag (20.8.) zwei Trickbetrüger in einem Burger Restaurant in der Wilhelminenstraße vorgegangen. Gegen 14.30 Uhr hatten die Täter das Lokal betreten und getrennt voneinander an zwei Tischen Platz genommen. Als die Kellnerin die Rechnungen übergab fingen plötzlich beide Männer an, heftig auf die Mitarbeiterin einzureden und konnten ihr zunächst glaubhaft jedoch wahrheitswidrig vermitteln, sie hätten die jeweiligen Rechnungen schon beglichen und nun würden nur noch auf das Wechselgeld warten. Im irrigen Glauben übergab die Mitarbeiterin den Unbekannten das "Wechselgeld". Hierauf verließen beide Tatverdächtige zusammen das Restaurant und flüchteten in unbekannte Richtung. Im Anschluss bemerkten die Mitarbeiter den Betrug und informierten die Polizei. Wegen des Verdachts des Trickbetruges haben die Beamten des 1. Reviers ein Verfahren eingeleitet und suchen Augenzeugen des Geschehens beziehungsweise Hinweisgeber, die zu den Identitäten der flüchtenden Täter Angaben machen können. Das Duo wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sie hatten eine dunkle Hautfarbe und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Flüchtenden trug ein schwarzes T-Shirt. Weitere Details zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor, umso mehr hoffen die Ermittler auf sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

