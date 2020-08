Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Seeheim-Jugenheim/ OT: Malchen/ Zeugen gesucht - 13-jähriges Mädchen von Pkw angefahren

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Donnerstagabend (20.08.2020) gegen 18:40 Uhr kam es in Seeheim-Jugenheim, OT Malchen auf der Frankensteiner Straße/ Ecke L 3100 im Bereich der Straßenbahngleise zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 13-jähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt wurde. Die 13-Jährige überquerte mit einer Freundin die Frankensteiner Straße in Richtung Dieburger Straße, als ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Frankensteiner Straße in Richtung Gleise fuhr und das Mädchen mit dem Außenspiegel am Arm touchierte, wodurch diese eine Prellung davontrug.

Hiernach flüchtete der PKW in Richtung Seeheim-Jugenheim auf der L 3100. Der geflüchtete PKW wurde als dunkel und mit gelben Kennzeichen beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 oder per Fax an 06157 / 9509-15 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Neumann, POK (PSt. Pfungstadt)

Buchta, POK

