Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kriminelles Treiben durch Anwohnerin verhindert

Auf der Flucht zwei Fahrzeuge beschädigt?

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Durch lautes Rufen gelang es einer Anwohnerin in der Nacht zum Donnerstag (20.8.) das kriminelle Treiben von zwei unbekannten Männern an einem Geschäft in der Rheinstraße zu stoppen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Kriminellen, gegen 1.15 Uhr, ins Innere des Lotto-Geschäfts zu gelangen und schlugen in diesem Zusammenhang die Schaufensterscheibe ein. Als eine Anwohnerin das Vorhaben der Männer bemerkte und sich mit lauten Rufen zeigte, entfernten sie sich mit zwei Fahrrädern von der Tatörtlichkeit. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort.

Die Flüchtigen sollen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Einer von ihnen soll eine kräftige Statur und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Der Zweite hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an.

Die Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Dennoch stellten die Ordnungshüter im Rahmen der Fahndung zwei Fahrzeuge fest, bei denen die Scheiben offensichtlich beschädigt wurden. Bei einem grauen Opel, der in der Ginsheimer Landstraße abgestellt war, wurden mehrere Scheiben eingeschlagen. Auch die Seitenscheibe eines orangefarbenen Lastwagens, der "Am Arnsee" parkte, wurde beschädigt.

Ob die Beschädigungen an den Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch des Lotto-Geschäfts stehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Flüchtigen geben? Wer kann sachdienliche Hinweise, auch zu den beschädigten Fahrzeugen, geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

