Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle endet im Gefängnis

Darmstadt (ots)

Für einen 40-jährigen Mann endete am Dienstagnachmittag (18.08.2020) eine Polizeikontrolle im Gefängnis. Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hatten am Nachmittag in einem Parkhaus in der Grafenstraße zwei Männer kontrolliert, da der Verdacht bestand, dass diese Drogen konsumieren würden. Bei der Durchsuchung konnten letztlich nur noch Konsumutensilien aufgefunden werden. Allerdings kam bei der Überprüfung der Personalien der beiden Männer heraus, dass gegen einen ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Der zu insgesamt einem Jahr und fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilte Mann hatte noch eine Reststrafe von 374 Tagen offen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

