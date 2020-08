Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Rucksack lockt Dieb

Zeugen gesucht

Fränkisch-Crumbach (ots)

Ein Rucksack im Fußraum eines am Wanderparkplatz Rodenstein geparkten Autos hat am Mittwochnachmittag (19.08.2020) einen Dieb gelockt. Kurzerhand hat der Kriminelle das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen und unbemerkt den Rucksack entwendet. In diesem waren unter anderem eine Geldbörse, eine Sonnenbrille und weitere persönliche Gegenstände. Als die Tat von dem rückkehrenden Fahrer gegen 14.15 Uhr bemerkt wurde, fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Abgestellt wurde das Auto um 12.15 Uhr. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Erbach übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu melden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Bieten Sie Kriminellen keine Möglichkeiten. Lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto zurück.

