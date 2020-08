Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Scheibe eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Bieten Sie Dieben keine Möglichkeiten

Biblis (ots)

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Dieb am Mittwochnachmittag (19.09.2020) in der Poststraße. Bei einem Blick in ein vor dem Spielplatz geparkten schwarzen Autos sah er eine Handtasche. Kurzerhand schlug der Kriminelle die Scheibe des Autos ein und entwendete die Handtasche, in der sich auch die Geldbörse mit zahlreichen Karten und Dokumenten befand. Die Tatzeit lag zwischen 14.40 Uhr und 17.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Bieten Sie Kriminellen keine Möglichkeiten. Lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto zurück.

