Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kupferdiebstahl führt zu Feuerwehreinsatz

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Einen kleinen Brand im Wald an der Kreisstraße 108 bei Harpertshausen haben mutmaßliche Kupferdiebe am frühen Mittwochmorgen (19.08.2020) bewusst verursacht und dadurch für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter Kupferkabel in Brand gesetzt, um das Metall von der Ummantelung zu lösen. Vermutlich durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr aufgeschreckt, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Nachdem der kleine Brand gelöscht war, konnten die Streifen der Polizeistation Dieburg rund 18 Kilogramm Kupferdraht, dessen Herkunft noch ungeklärt ist, sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Herkunft des möglichen Diebesguts haben die Beamten der Polizeistation Dieburg übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

